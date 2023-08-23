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09:04, 23 августа 2023Наука и техника

Инсайдер назвал стоимость iPhone 15 Pro

DigiTimes: iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, 15 Pro Max — 1199 долларов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

Минимальная стоимость новых премиальных флагманов Apple составит 1099 долларов. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Отраслевые источники медиа рассказали, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся на 100-200 долларов дороже iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — флагманов 2022 года. Минимальная стоимость 15 Pro составит 1099 долларов, или около 104 тысяч рублей, 15 Pro Max — 1199 долларов, или около 113 тысяч рублей. Для сравнения, стартовые версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max были оценены в 999 и 1099 долларов соответственно.

Специалисты DigiTimes отметили, что рынок смартфонов упал за год примерно на пять процентов. Также журналисты подчеркнули, что Apple, веротяно, продаст меньше флагманских девайсов, чем в 2022-м году. Изначальна компания планировала заказать у поставщиков 83 миллиона единиц смартфонов, а затем скорректировала прогноз до 77 миллионов экземпляров.

В конце июля аналитик британского банка Barclays Тим Лонг заявил, что Apple поднимет цены на премиальные смартфоны. По словам специалиста, стоимость базовых девайсов линейки — iPhone 15 и 15 Plus — останется без изменений по сравнению с iPhone 14 и 14 Plus.

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    Андрей Ставицкий
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