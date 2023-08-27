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19:02, 27 августа 2023Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Гонщик команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым к финишу пришел Фернандо Алонсо из Aston Martin. Третий результат показал Пьер Гасти, представляющий Alpine.

25-летний Ферстаппен выиграл девятый Гран-при «Формулы-1» подряд. Он одержал 11-ю победу в сезоне и 46-ю в карьере. Red Bull выиграла 14-й Гран-при кряду. Таким образом, пилот из Нидерландов повторил рекорд немца Себастьяна Феттеля, который в составе Red Bull выиграл девять этапов подряд в 2013 году.

Ферстаппен — двукратный чемпион «Формулы-1». Он одержал победу в сезонах 2021 и 2022 года.

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    Андрей Стрельцов
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