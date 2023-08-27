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18:48, 27 августа 2023Спорт

Макгрегор анонсировал бой с Чендлером в декабре

Конор Макгрегор анонсировал бой с Майклом Чендлером в декабре 2023 года

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор анонсировал поединок с американцем Майклом Чендлером в декабре 2023 года. Об этом спортсмен написал в соцсети X (бывший Twitter).

Макгрегор выложил скриншот из UFC Fight Pass, в котором главным событием UFC 296 обозначен его бой с Чендлером. Турнир UFC 296 запланирован на 17 декабря и должен пройти в Лас-Вегасе.

21 августа 35-летний ирландец пожаловался на запрет драться в декабре 2023 года. «Представьте, какая это травма, — я чувствую, что меня лишают средств к существованию», — заявил Макгрегор. Кто конкретно запретил ему выходить в октагон он не уточнил, однако, вероятно, речь идет об Американском антидопинговом агентстве (USADA). Ирландский боец выпал из пула тестирования в результате длительного простоя после травмы в последнем поединке против Дастина Порье. По правилам USADA, прежде чем вернуться к выступлениям, Макгрегор должен находиться в пуле тестирования как минимум на протяжении шести месяцев.

В 2023 году Макгрегор и Чендлер принимали участие в съемках реалити-шоу The Ultimate Fighter. В конце сезона проекта бойцы, выступавшие в нем в роли тренеров, должны были провести поединок, однако он так и не состоялся.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. В активе ирландца 22 победы при шести поражениях. На счету 37-летнего Чендлера 23 победы и 8 поражений в профессиональной карьере.

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    Андрей Стрельцов
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