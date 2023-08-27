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16:16, 27 августа 2023Спорт

Российская гимнастка назвала цель отстранения страны от мировых соревнований

Дмитриева заявила, что россиян отстранили, чтобы они перестали тренироваться

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года в художественной гимнастике и многократная чемпионка мира Дарья Дмитриева назвала цель, которую преследует Международная федерация гимнастики (FIG), отстраняя россиян от турниров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться. Именно в этом цель нашего отстранения. Но мы не имеем права их опускать», — заявила Дмитриева.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

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    Алексей Гусев
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