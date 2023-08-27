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21:28, 27 августа 2023Силовые структуры

Погибшим из-за атаки дрона в Белгородской области оказался подполковник полиции

Baza: сотрудник полиции погиб из-за атаки дрона в Щетиновке Белгородской области

Фото: pixabay.com

Погибшим в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области оказался подполковник полиции. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, заместитель начальника одного из отделов регионального Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Алексей Ч. погиб после того, как украинский дрон скинул боеприпас на его участок в Щетиновке. В этот момент мужчина косил газон.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ в селе Щетиновка Белгородского района.

26 августа ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По предварительным данным, в результате было четверо пострадавших: трое мужчин и женщина.

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    Марина Совина
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