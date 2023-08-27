Взорванный в Балтийском море «Северный поток» призвали отремонтировать

Премьер Саксонии Кречмер призвал отремонтировать «Северный поток»

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал отремонтировать взорванный в Балтийском море газопровод «Северный поток», пока его не разрушила коррозия. Своим мнение на этот счет он поделился с изданием Wirtschaftswoche.

«Это необходимо, потому что эта инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на пять-десять лет», — объяснил Кречмер, подчеркнув, что ремонт трубопровода является вопросом здравого смысла.

«Самая обычная на свете вещь — починить трубопровод, то есть выкачать воду, снова закрыть его и таким образом обезопасить его на какое-то время», — добавил он.

Ранее в Германии заявили об украинском следе в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По данным источников ZDF, в центре внимания следователей по-прежнему яхта Andromeda, на которой находилась группа из шести человек. Сообщается, что они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море, на что указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.