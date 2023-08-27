В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

На территории трех областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях страны. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

25 августа на всей территории Украины шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу. В шестой раз сирены прозвучали в Киеве в 23:25, а через несколько минут они распространились по остальным регионам.

15 августа сообщалось, что украинская армия понесла колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в ДНР. Советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркнул, что ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его словам, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.