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09:58, 28 августа 2023Мир

Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

FT: западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Bram Jansse / AP

Западные инструкторы признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь прогресса в контрнаступлении. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что украинские военнослужащие и их западные инструкторы подтверждают, что Украине не удалось добиться того прогресса в контрнаступлении, на который они рассчитывали.

«Сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы сил РФ и использование ими беспилотников — вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах», — заявил заместителем главы учебной миссии ЕС Мартин Бонн.

Ранее задействованные в обучении украинских военных иностранные инструкторы и высокопоставленные военные стран Запада заявили, что главной проблемой для обучения военных из ВСУ в западных странах стала нехватка переводчиков. Отмечается, что Украина и ее западные партнеры хоть и предоставили учебной миссии ЕС необходимое число переводчиков, те зачастую не имеют военного образования.

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    Семен Александров
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