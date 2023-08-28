FT: западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

Западные инструкторы признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь прогресса в контрнаступлении. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что украинские военнослужащие и их западные инструкторы подтверждают, что Украине не удалось добиться того прогресса в контрнаступлении, на который они рассчитывали.

«Сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы сил РФ и использование ими беспилотников — вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах», — заявил заместителем главы учебной миссии ЕС Мартин Бонн.

Ранее задействованные в обучении украинских военных иностранные инструкторы и высокопоставленные военные стран Запада заявили, что главной проблемой для обучения военных из ВСУ в западных странах стала нехватка переводчиков. Отмечается, что Украина и ее западные партнеры хоть и предоставили учебной миссии ЕС необходимое число переводчиков, те зачастую не имеют военного образования.