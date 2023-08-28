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09:00, 28 августа 2023Мир

На Западе указали на главную проблему с обучением военных ВСУ

FT: нехватка переводчиков для обучения военных ВСУ стала главной проблемой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главной проблемой для обучения военных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западных странах стала нехватка переводчиков. На это указали задействованные в обучении украинских военных иностранные инструкторы и высокопоставленные военные стран Запада, сообщает газета Financial Times (FT).

«Переводчики — проблема номер один. Большой проблемой [для плодотворного обучения] является перевод слов из технической военной терминологии, которые никто не использует в мирной повседневной жизни», — отметил заместить главы учебной миссии ЕС, бригадный генерал Мартин Бонн.

Отмечается, что Украина и ее западные партнеры хоть и предоставили учебной миссии ЕС необходимое число переводчиков, те зачастую не имеют военного образования и не обладают достаточным уровнем компетенции для устного и письменного перевода в интересах обучающихся украинских военных.

Ранее один из офицеров ВСУ пожаловался на эффективность обучения военных в западных странах. Он уточнил, что на Западе во время обучения его самого интересовал обмен опытом с инструкторами, которые активно участвовали в обучении военнослужащих ВСУ, но после общения с ними сам офицер поставил под сомнение их «большой опыт». По его словам, после полутора лет боевых действий он знает больше, «чем все европейские инструкторы».

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    Виктория Кондратьева
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