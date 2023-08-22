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13:50, 22 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о жалобах ВСУ на обучение военных в западных странах

Офицер ВСУ заявил, что военных мало чему обучили в западных странах

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался на эффективность обучения военных в западных странах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Temps.

«В Польше мы мало чему научились», — рассказал украинский комбат, вернувшийся на фронт после трехнедельной подготовки за границей.

Офицер армии Украины уточнил, что на Западе во время обучения его интересовал обмен опытом с инструкторами, которые активно участвовали в тренировке военнослужащих ВСУ. Однако эффективность этого военный поставил под сомнение. По его словам, после полутора лет боевых действий он знает больше, чем все европейские инструкторы.

Ранее стало известно о завершении курса обучения бойцов ВСУ по управлению танками Abrams в Германии. Представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла заявил, что военные не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву боевые машины не будут готовы к отправке.

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    Кристина Есикова
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