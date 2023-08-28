Аэропорты Москвы возобновили работу

Московские аэропорты Домодедово и Внуково возобновили свою работу

Московские аэропорты Домодедово и Внуково возобновили свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в ночь на понедельник, 28 августа, Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов. В воздушных гаванях объявляли план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов.

В ночь на 26 августа в столичных аэропортах объявлялся план «Ковер», все воздушные гавани Москвы были закрыты на прилет и вылет. Минобороны РФ сообщило, что очередной беспилотник сбили на подлете к Москве над территорией Истринского района Подмосковья.