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10:55, 28 августа 2023Наука и техника

Индийский аппарат передал данные о температуре Луны

ISRO получила данные о температуре верхнего слоя лунной почвы

Кадр: ISRO / Reuters

Индийский аппарат «Прагьян» передал первые данные о температуре поверхности Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).

В отчете говорится, что с помощью ChaSTE была получена температура верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса Луны. Специалисты организации отметили, что аппарат оснащен механизмом контролируемого проникновения, который может достигать глубины до 10 сантиметров. Зонд оснащен 10 датчиками температуры.

В соцсетях ISRO также опубликовал график, которые иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. «Это первый подобный профиль южного полюса Луны», — отметили представители организации.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. 24 августа стало известно, что луноход «Прагьян» сошел с посадочного модуля «Чандраян-3».

Ранее ISRO сообщила о получении первых научных данных о Южном полюсе Луны. В материалах говорится, что температура на поверхности естественного спутника Земли может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию.

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    Андрей Ставицкий
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