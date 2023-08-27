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23:02, 27 августа 2023Наука и техника

Индийский аппарат передал первые данные с Луны

ISRO: индийский аппарат передал первые данные с Луны, ее поверхность горячая

Фото: ISRO / Reuters

Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась горячей. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — приводит агентство Press Trust of India слова сотрудника ISRO Би Дарукеша.

Ранее индийский луноход «Прагьян» сошел с посадочного модуля «Чандраян-3» и совершил первую поездку по поверхности Луны.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа, затем он совершил две операции по снижению орбиты перед приземлением. У миссии три основные цели: осуществить мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу ровера на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов. 24 августа космическая станция успешно прилунилась на южном полюсе.

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    Марина Совина
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