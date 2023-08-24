Индийская космическая станция первой успешно села на Луну

Индия первой в мире успешно посадила космическую станцию «Чандраян-3» на Луну

Индия стала первой в мире страной, которая успешно посадила космическую станцию на южном полюсе Луны. Трансляция события доступна в профиле Индийской организации космических исследований (ISRO) на YouTube.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа, когда ее орбита уменьшилась до 100 километров от естественного спутника Земли. Он провел две операции по снижению орбиты перед приземлением.

Ранее стало известно, что посадочный модуль «Чандраян-3» успешно установил контакт с орбитальной станцией «Чандраян-2». Уточняется, что орбитальная станция приветствовала посадочный модуль словами «Добро пожаловать, дружище!».