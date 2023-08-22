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04:30, 22 августа 2023Наука и техника

Индийский лунный аппарат установил контакт со станцией «Чандраян-2»

ISRO: модуль лунной миссии Индии установил контакт со станцией «Чандраян-2»

Фото: Indian Space Research Organisation / Wikimedia

Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» успешно установил контакт с орбитальной станцией «Чандраян-2». Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывший Twitter).

«Орбитальная станция "Чандраян-2" направила приветственное сообщение посадочному модулю "Чандраян-3". Установлен двусторонний канал связи. У центра управления полетами появился еще один маршрут коммуникации с посадочным модулем», — говорится в сообщении.

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Там отметили, что орбитальная станция приветствовала посадочный модуль словами «Добро пожаловать, дружище!».

Посадочный модуль миссии «Чандраян-3» совершил последний маневр по снижению орбиты и замедлению 20 августа. Специалисты ISRO готовятся к посадке аппарата, которая может состояться 23 августа в 15:34 по московскому времени.

ISRO запустила ракету-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mk III с автоматической станцией «Чандраян-3» в июле. У миссии три основные цели: осуществить мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу ровера на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов.

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    Даниил Иринин
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