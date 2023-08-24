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08:29, 24 августа 2023Наука и техника

Индийский луноход совершил первую поездку по Луне

Индийский луноход «Прагьян» совершил первую поездку по Луне

Фото: Biswarup Ganguly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Индийский луноход «Прагьян» совершил первую поездку по Луне. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований на своей странице в X (бывший Twitter).

Как рассказали в организации, луноход сошел с посадочного модуля «Чандраян-3» и совершил прогулку по поверхности спутника Земли.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа, затем он совершил две операции по снижению орбиты перед приземлением. У миссии три основные цели: осуществить мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу ровера на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов.

24 августа космическая станция успешно прилунилась на южном полюсе.

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    Марина Совина
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