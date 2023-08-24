Индийский луноход совершил первую поездку по Луне

Индийский луноход «Прагьян» совершил первую поездку по Луне

Индийский луноход «Прагьян» совершил первую поездку по Луне. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований на своей странице в X (бывший Twitter).

Как рассказали в организации, луноход сошел с посадочного модуля «Чандраян-3» и совершил прогулку по поверхности спутника Земли.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа, затем он совершил две операции по снижению орбиты перед приземлением. У миссии три основные цели: осуществить мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу ровера на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов.

24 августа космическая станция успешно прилунилась на южном полюсе.