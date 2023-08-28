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20:42, 28 августа 2023Силовые структуры

Набросившегося на женщину на пляже россиянина арестовали на два месяца

В Туапсе суд арестовал на два месяца мужчину, ударившего женщину ножом на пляже

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Туапсинский районный суд арестовал на два месяца мужчину, который на пляже напал на свою знакомую и более 15 раз ударил ее ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

В пресс-службе подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Там заявили, что мужчина обвиняется в части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

25 августа на пляже не территории поселка Сосновый в Туапсинском районе 25-летний местный житель набросился на 35-летнюю женщину, приехавшую из Салехарда, и нанес ей более 15 ударов ножом на глазах у отдыхающих. Очевидцы сумели остановить мужчину, женщине своевременно была оказана медицинская помощь. Обвиняемый хотел скрыться, однако его догнали и передали правоохранителям. По одной из версий, причиной нападения стала ревность.

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    Варвара Митина
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