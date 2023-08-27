Россиянин более 15 раз ударил женщину ножом на глазах у отдыхающих

СК: житель Туапсе более 15 раз ударил женщину ножом на глазах у гостей пляжа

Житель Туапсе набросился на женщину и более 15 раз ударил ее ножом на глазах у отдыхающих на пляже. Об этом сообщило краснодарское управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По информации ведомства, это произошло 25 августа на территории поселка Сосновый в Туапсинском районе. По одной из версий, причиной нападения стала ревность, 35-летняя потерпевшая была знакома с обидчиком.

Очевидцы сумели остановить мужчину, женщине своевременно была оказана медицинская помощь. Обвиняемый хотел скрыться, однако его догнали и передали правоохранителям.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство знакомой (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)», — уточнили региональные следователи.

В ближайшее время в суд передадут ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае 19-летний юноша из ревности ударил ножом подростка.

Пострадавшего доставили в больницу, в отношении нападавшего возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).