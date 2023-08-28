Врач назвала россиянкам бесполезные процедуры по уходу за кожей

Врач-косметолог, дерматовенеролог для бренда d’Alba Екатерина Анчикова назвала россиянкам бесполезные процедуры по уходу за кожей. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 28 августа.

В первую очередь доктор обратила внимание на чистку лица. По ее мнению, к данной манипуляции лучше прибегать обладательницам проблемного типа кожи. «Если на лице нет комедонов и акне, то делать ее не нужно. Вы получите лишь временный эффект очищения от поверхностных роговых чешуек», — пояснила Анчикова.

Кроме того, специалистка выделила физиопроцедуры, в частности микротоковую терапию, фонофорез, LED, инфракрасную терапию, а также дарсонвализацию, кавитацию, диффузный RF-лифтинг. Сами по себе эти методики улучшают состояние кожи, но их нужно проходить курсом, который состоит не меньше, чем из десяти сеансов.

Также в список бесполезных процедур эксперт включила инъекционную липосакцию и SMAS-лифтинг. В последнем случае Анчикова предлагает не вестись на сомнительные акции, которые предлагают клиники. Как отмечает медик, подобная манипуляция не стоит меньше 20 тысяч рублей.

В заключение собеседница издания заявила о бессмысленности антицеллюлитного крема. Компоненты средства не могут проникнуть в подкожно-жировую клетчатку и уменьшить жировые отложения, объясняет Анчикова. Чтобы добиться видимых результатов, необходимо использовать этот продукт параллельно с массажами и аппаратными процедурами.

В июле трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам бесполезные средства для волос. По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. Эффективность перечисленных компонентов не доказана, считает специалист.