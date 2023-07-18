Россиянам назвали бесполезные средства для волос

Российский трихолог Татьяна Егорова назвала шампуни с экстрактом жемчуга бесполезными

Трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам бесполезные средства для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. Эффективность перечисленных компонентов не доказана, считает специалист.

В то же время Егорова отметила, что консерванты не являются опасными для волос. «Все формулы — запатентованные. Если продукт выпускается на рынок, значит, его точно можно наносить на кожу», — объяснила собеседница издания.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Максим Клюкин назвал приводящее к перхоти средство. Специалист предупредил, что вред волосам может нанести чрезмерное использование сухого шампуня. По его словам, данный продукт вызывает аллергические реакции и дерматиты.