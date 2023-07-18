Россиянам назвали бесполезные средства для волос
Трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам бесполезные средства для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».
По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. Эффективность перечисленных компонентов не доказана, считает специалист.
В то же время Егорова отметила, что консерванты не являются опасными для волос. «Все формулы — запатентованные. Если продукт выпускается на рынок, значит, его точно можно наносить на кожу», — объяснила собеседница издания.
Ранее врач-дерматолог, трихолог Максим Клюкин назвал приводящее к перхоти средство. Специалист предупредил, что вред волосам может нанести чрезмерное использование сухого шампуня. По его словам, данный продукт вызывает аллергические реакции и дерматиты.