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17:21, 18 июля 2023Ценности

Россиянам назвали бесполезные средства для волос

Российский трихолог Татьяна Егорова назвала шампуни с экстрактом жемчуга бесполезными

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам бесполезные средства для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. Эффективность перечисленных компонентов не доказана, считает специалист.

В то же время Егорова отметила, что консерванты не являются опасными для волос. «Все формулы — запатентованные. Если продукт выпускается на рынок, значит, его точно можно наносить на кожу», — объяснила собеседница издания.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Максим Клюкин назвал приводящее к перхоти средство. Специалист предупредил, что вред волосам может нанести чрезмерное использование сухого шампуня. По его словам, данный продукт вызывает аллергические реакции и дерматиты.

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    Мария Винар
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