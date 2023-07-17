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11:18, 17 июля 2023Ценности

Российский врач назвал приводящее к перхоти средство для волос

Дерматолог Максим Клюкин: чрезмерное использование сухого шампуня приводит к перхоти

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог, трихолог Максим Клюкин назвал приводящее к перхоти средство для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Специалист предупредил, что вред шевелюре может нанести чрезмерное использование сухого шампуня. По его словам, данный продукт вызывает аллергические реакции и дерматиты. «Также иногда средство провоцирует появление перхоти. Как правило, оно не закупоривает поры, но проблема может возникнуть из-за плохой гигиены», — объяснил медик.

Собеседник издания заявил, что сухой шампунь не заменяет полноценное мытье головы и к нему лучше прибегать не чаще двух раз в неделю.

Ранее трихолог, дерматовенеролог и косметолог Людмила Егжина раскрыла россиянам способы сохранить чистоту волос надолго. Врач объяснила, что локоны загрязняются в том числе за счет выработки кожного сала, вследствие чего жир смешивается с роговыми чешуйками, кожа забивается, и внешний вид становится непрезентабельным. По этой причине Егжина посоветовала нормализовать себорегуляцию сальных желез и замедлить активное выделение жира, включив в уход за волосами пилинги.

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    Мария Винар
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