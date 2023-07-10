Врач раскрыла россиянам способы сохранить чистоту волос надолго

Трихолог Людмила Егжина: пилинги кожи головы сохранят чистоту волос надолго

Трихолог, дерматовенеролог и косметолог Людмила Егжина раскрыла россиянам способы сохранить чистоту волос надолго. Ее комментарий публикует Life.

Врач объяснила, что локоны загрязняются в том числе за счет выработки кожного сала, вследствие чего жир смешивается с роговыми чешуйками, кожа забивается, и внешний вид становится непрезентабельным. «Продукция сальных желез может быть настолько повышена, что уже через несколько часов после мытья человек чувствует некий дискомфорт и грязность прядей», — уточняет доктор.

По этой причине Егжина в первую очередь посоветовала нормализовать себорегуляцию сальных желез и замедлить активное выделение жира. «Чаще всего мы назначаем цинкосодержащие препараты, либо средства для наружного применения — кислоты, молочная кислота, пилинги. Они наносятся на волосистую часть кожи головы. Поверхностное очищение — это мытье головы, а глубокое очищение — это пилинги. За счет глубокого очищения кожа головы дольше остается в комфортном состоянии и волос медленнее загрязняется», — поясняет специалист.

Помимо этого, медик добавила, что тяжелая пища провоцирует дополнительную выработку кожного сала. Вследствие этого она порекомендовала исключить такие продукты из рациона. «Также при жирной коже очищение головы два-три раза в неделю не подходит. Ежедневное мытье локонов либо раз в неделю обязательно пилингом, чтобы дать пролонгацию глубокого очищения», — заключила Егжина.

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