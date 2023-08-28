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07:00, 28 августа 2023Забота о себе

Сексолог объяснила причину сексуального влечения к коллегам

Сексолог Джесс О'Рейли: 40 процентов имели отношения или секс с коллегой

Фото: Unsplash

Служебные романы возникают из-за общих интересов и сходной жизненной ситуации у коллег, считает сексолог Джесс О'Рейли. Ее мнение приводит New York Post.

В ходе опроса, проведенного в США брендом Lovehoney, выяснилось, что 40 процентов респондентов имели романтические отношения или секс с коллегой. При этом 11 процентов опрошенных были в отношениях во время служебного романа, а девять процентов состояли в браке.

По мнению О'Рейли, результаты опроса предсказуемы. По ее словам, причина служебных романов заключается в том, что коллеги много времени проводят рядом. Это формирует привязанность, которая иногда превращается в романтическое чувство и сексуальное влечение. «Есть и практическая сторона. Зачастую у нас много общего с коллегами — возраст, жизненный этап, интересы. Вполне естественно, что нам нравятся люди на работе», — объяснила сексолог.

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При этом специалистка предупредила, что нужно отделять романтическую связь от профессиональной деятельности. «Ищите другие возможности поговорить и сблизиться, а не флиртуйте на деловых встречах или в рабочее время. Если симпатия взаимна, вероятно, найдется время, чтобы лучше узнать друг друга и пообщаться», — сказала О'Рейли.

Специалистка добавила, что если коллега отказывается идти на свидание, к этому нужно отнестись спокойно и с уважением.

Ранее секс-коуч Шерил Фэган рассказала о неочевидных преимуществах случайного секса. По ее мнению, секс без обязательств позволяет больше экспериментировать в постели и откровеннее говорить на интимные темы.

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    Екатерина Улитина
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