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13:34, 28 августа 2023Силовые структуры

Военный суд вернул дело хакерской группировки REvil генпрокурору России

Военный суд вернул дело хакерской группировки REvil генпрокурору из-за нарушений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление о возврате генпрокурору России уголовного дела в отношении хакеров из группировки REvil. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Один из фигурантов дела, бывший военнослужащий и старший прапорщик запаса Артем Заец, обвиняемый по части 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ, совершил преступление во время прохождения военной службы. Однако предварительное следствие в отношении него провели сотрудники МВД, а не Следственного комитета России (СКР), как этого требует УПК РФ.

Гособвинитель утверждал, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору нет, однако суд занял иную позицию: он пришел к выводу, что правила подследственности действительно были нарушены, и решил вернуть дело генпрокурору РФ для устранения препятствий его рассмотрения. Кроме того, арест фигурантами продлили до 14 ноября.

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30 декабря 2022

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в отношении участников хакерской группировки REvil 30 декабря 2021 года. Сразу после этого в нескольких российских городах прошли обыски по 25 адресам фигурантов.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты денежные средства в рублях, долларах, евро и криптовалюте, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 автомобилей премиум-класса, «приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем». Общая сумма изъятого имущества составила свыше одного миллиона евро, 950 тысяч долларов, более 300 миллионов рублей и почти 20 биткоинов.

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    Олеся Мицкевич
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