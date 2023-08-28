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11:17, 28 августа 2023Россия

Силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника в Крыму

Глава Крыма Аксенов: силы ПВО сбили два украинских разведывательных БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Крыму силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он уточнил, что это произошло на севере и западе Крыма. Других подробностей о подавлении дронов Аксенов не привел.

Глава республики призвал крымчан и гостей полуострова доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Минобороны России докладывало об атаке на Крым 13 беспилотников со стороны Украины.

В ведомстве разъяснили, что десять дронов сбила система ПВО, остальные три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого жители Феодосии заявляли о громких звуках взрывов в городе. Впоследствии советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт работы систем ПВО в нескольких районах Крыма и указал, что все объекты были сбиты.

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    Анна Щербакова
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