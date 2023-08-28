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19:25, 28 августа 2023Забота о себе

Названы неожиданные привычки долгожителей

Путешественник Дэн Бюттнер назвал садоводство привычкой долгожителей

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Путешественник Дэн Бюттнер рассказал о неожиданных привычках, связанных с высокой продолжительностью жизни. Своими наблюдениями он поделился в серии документальных фильмов «Живи до 100: Тайны голубых зон», пишет Insider.

Бюттнер называет «голубыми зонами» регионы и страны, где много долгожителей. Наблюдая за их образом жизни, он выявил несколько тенденций, которые, по его мнению, непосредственно влияют на здоровье и долголетие. Одной из привычек, свойственных долгожителям, Бюттнер назвал сидение на полу. Такая традиция распространена на японском острове Окинава, где люди часто доживают до ста лет.

Мы нашли 103-летних людей, которые вставали и опускались 30 раз в день. Это все равно, что делать 30 приседаний. Они укрепляют корпус, нижнюю часть тела и улучшают баланс

Дэн Бюттнерисследователь
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Кроме того, Бюттнер отметил, что большинство жителей Окинавы ежедневно уделяют один-два часа заботе о саде. По его мнению, садоводство помогает им развивать выносливость, поддерживать хорошую физическую форму и снимать стресс.

Еще одной «голубой зоной», на которую обратил внимание Бюттнер, является полуостров Никоя в Коста-Рике. Его жители до глубокой старости остаются активными, выполняя ежедневную работу по хозяйству. «Деятельность по поддержанию чистоты в доме, сбору и приготовлению еды включает в себя бессознательные движения, из-за которых их физическая активность в течение дня оказывается выше, чем при обычных спортивных упражнениях», — отметил Бюттнер.

Ранее доктор медицинских наук Натали Комова и старший научный сотрудник Медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дана Эллис Ханнес назвали любимые напитки долгожителей. По их мнению, в странах, где продолжительность жизни в среднем составляет 100 лет, люди предпочитают воду и сухое красное вино.

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    Екатерина Улитина
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