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15:17, 28 августа 2023Бывший СССР

Литва заявила о готовности закрыть КПП на границе с Белоруссией

Глава МВД Литвы Билотайте готова закрыть два КПП на границе с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве заявили о готовности временно закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, пишет ТАСС.

Она пообещала внести на рассмотрение в правительство предложение о закрытии двух КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас. Билотайте заявила об этом на встрече глав министров внутренних дел Прибалтики и Польши по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии.

Ранее главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы договорились, что их страны отключатся от российской электросети зимой 2025 года. Эти страны собираются подключиться к европейской энергосистеме.

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    Александр Слабиев
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