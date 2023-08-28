Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Подмосковье

Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Люберецком районе Подмосковья

Минобороны России в Telegram-канале сообщило о сбитом силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье.

«28 августа около 04.30 по московскому времени силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотник был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО под Люберцами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте произошедшего работают экстренные службы.

В ночь на 28 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов. В воздушных гаванях объявляли план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов. Вскоре аэропорты возобновили свою работу.