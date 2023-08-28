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09:37, 28 августа 2023Из жизни

Неизвестное животное с длинным хвостом устроило террор в американском городе

В городе Дюрант жители столкнулись с неизвестным животным с головой опоссума

Фото: Michael Tatman / Shutterstock / Fotodom

С мая 2023 года власти небольшого американского города Дюрант, штат Оклахома, получили более пяти сообщений от жителей, которые столкнулись со странным животным на улицах. Об этом сообщает новостной ресурс KTEN.

По словам горожан, голова необычного существа отчасти напоминает опоссума, а тело — енота. Также оно обладает удивительно длинным хвостом. При этом, по словам сотрудника Службы по контролю за животными Даррена Бекхама, в городе уже находили тела домашних кошек, которые стали добычей неизвестного хищника.

Специалисты считают, что террор в Дюранте могли устроить коати, или носухи. Эти животные, обитающие в основном в Южной Америке могут ради пропитания охотиться на более мелких хищников и считаются инвазивным видом в США. Носухи также обладают длинным хвостом около метра, который они поднимают вверх, когда двигаются.

Я думала, что у этого зверя голова опоссума и тело енота. А еще большая длинная светлая морда с маленькими черными глазками

Джанет Голденжительница Дюранта

Служба по контролю за животными полагает, что носух привезли в Дюрант нелегально как экзотических домашних животных. Однако потом они, по всей видимости, сумели сбежать от торговцев или хозяев.

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Жителей города попросили по возможности не отпускать мелких домашних животных одних на улицу, а также запретили приближаться к носухам при встрече с ними, потому что животные могут повести себя непредсказуемо.

Ранее сообщалось, что мифическая чупакабра попала в объектив дрона на поле в Боливии. Таинственное существо, которое якобы высасывало у животных кровь, удалось заснять после того, как оно перебило несколько голов скота.

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    Антонина Черташ
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