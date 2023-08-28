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09:15, 28 августа 2023Экономика

Стоимость вывоза нефти из России перестала снижаться

Argus: стоимость фрахта нефтяных танкеров из российских портов перестала падать
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

К середине августа стоимость фрахта нефтяных танкеров на маршрутах из российских портов почти перестала снижаться, не помогло даже обещанное Россией ограничение экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на обзор ценового агентства Argus пишет «Коммерсантъ».

Цены на фрахт судов классов Aframax и Suezmax из Новороссийска до западного побережья Индии остались на уровне 3,9 миллиона и 4,4 миллиона долларов за рейс соответственно, а страховка подорожала на 200 тысяч долларов, до одного миллиона.

Последнее обстоятельство связано с возможностью атаки судов украинскими морскими дронами. Между тем ставки фрахта из Балтийских портов снизились на 200 тысяч долларов за рейс, до 4,85 миллиона долларов. Замедление тенденций последнего времени связано с тем, что количество судов, готовых сотрудничать с российскими компаниями, сократилось из-за угрозы санкций. Пока Россия продавала свою нефть дешевле ценового потолка, владельцы танкеров могли не опасаться санкций, но теперь, когда стоимость сырья превысила 60 долларов за баррель, опасность увеличилась.

Источники издания полагают, что Россия попробует заместить ушедшие с перевозок компании с помощью расширения собственного теневого флота. Кроме того, на ставки может повлиять дефицит грузов для перевозке в Атлантическом и Средиземноморском регионах. Из-за ограничений поставок многие танкеры в настоящее время простаивают.

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По оценке аналитиков Kpler, ставки фрахта для России начнут расти в сентябре и октябре, когда увеличится экспорт. Если в июле и августе он составлял 3-3,1 миллиона баррелей в сутки, то к октябрю поставки могут вернуться на уровень 3,5 миллиона.

При этом в компании полагают, что рост экспорта по Черному морю будет невысок, большая часть активности придется на Балтику. Экспортеры вряд ли захотят брать на себя риск попасть под удар и предпочтут маршруты, на которых такая опасность отсутствует.

Между тем эксперты Institute of International Finance предположили, что возникающие обстоятельства обеспечат новый рост скидок на основной экспортный сорт российской нефти Urals.

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    Платон Щукин
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