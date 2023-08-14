Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

IIF: скидки на российскую нефть снова вырастут из-за угроз Украины

Скидки на основной экспортный сорт российской нефти Urals к эталонной марке Brent могут снова вырасти из-за того, что украинские власти объявили «зонами военного риска» черноморские нефтяные терминалы России. С таким прогнозом выступили эксперты Institute of International Finance (IIF) в новом отчете.

«Все, что русские перемещают туда-сюда по Черному морю, является нашими действительными военными целями», — заявил ранее в августе экономический советник президента Украины Олег Устенко в интервью Politico. Так, по его словам, Киев отреагирует на срыв зерновой сделки из-за России и серию ракетных ударов по украинским сельскохозяйственным складам и портам. 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже ударили по российскому танкеру «Сиг» в южной части Керченского пролива.

После вступления в силу европейского эмбарго и потолка цен на российскую нефть транспортные расходы России увеличились из-за более длинных маршрутов доставки вокруг Европы. Чтобы сохранить конечную цену для покупателя, России пришлось делать скидки на сами партии нефти, напоминают эксперты IIF. Зимой цена Urals опускалась до половины стоимости Brent.

Позже России удалось сократить скидки на свою нефть, однако теперь они могут снова увеличиться. Из-за украинских угроз пойдут вверх страховые премии при экспорте через черноморские порты, то есть опять вырастут транспортные расходы, а с ними и дисконт.

В IIF считают, что заявление Устенко станет «аналогом ценового потолка Евросоюза и G7». Тем не менее аналитики признают, что эти угрозы ударят по доходам России только в том случае, если не спровоцируют рост мировых цен на нефть.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в разговоре с РБК возразил, что прогноз IIF не учитывает некоторых факторов, влияющих на цену российской нефти — например, сокращение добычи и экспорта топлива, которое страна проводит вместе с другими членами ОПЕК+. Мировое предложение нефти сокращается и толкает вверх цены. При этом Жаровский признает, что альянс не может пользоваться такими инструментами в течение долгого времени.

