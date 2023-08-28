Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Завтра
19:00 (Мск)
Аттила Балаж
US Open (м)
Аслан Карацев
Сегодня
21:30 (Мск)
Иржи Легечка
US Open (м)
Бернарда Пера
Сегодня
20:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
21:30 (Мск)
Алисия Паркс
US Open (ж)
Людмила Самсонова
Завтра
18:00 (Мск)
Клэр Лю
US Open (ж)
Оливия Гадеки
Сегодня
23:30 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
09:32, 28 августа 2023Спорт

Российские игроки заняли первые три места в рейтинге лучших голкиперов НХЛ

Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ

Фото: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports / Reuters

Российские игроки заняли первые три места в рейтинге лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. Об этом сообщается на сайте организации.

На третьем месте расположился вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, вторую строчку занял представляющий «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Возглавил рейтинг защищающий ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он удерживает первое место топа на протяжении пяти лет.

В сентябре 2022 года российские голкиперы также вошли в топ-10 рейтинга. Василевский и Шестеркин заняли первое и второе места, Сорокин расположился на пятом.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/21. Шестеркин играет за команду из Нью-Йорка с 2019 года. Василевский выступает в составе «Тампы» с 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    В Москве арестовали причастных к массовому отравлению горожан предпринимателей

    Французским фермерам заплатят за уничтожение вина

    Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать российский военный аэродром

    В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

    Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

    В российском туристическом автобусе случился пожар

    Стало известно о грозящем Месси наказании за отказ общаться с журналистами

    Последствия падения беспилотника в Подмосковье попали на видео

    В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости