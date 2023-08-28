Российские игроки заняли первые три места в рейтинге лучших голкиперов НХЛ

Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ

Российские игроки заняли первые три места в рейтинге лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. Об этом сообщается на сайте организации.

На третьем месте расположился вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, вторую строчку занял представляющий «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Возглавил рейтинг защищающий ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он удерживает первое место топа на протяжении пяти лет.

В сентябре 2022 года российские голкиперы также вошли в топ-10 рейтинга. Василевский и Шестеркин заняли первое и второе места, Сорокин расположился на пятом.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/21. Шестеркин играет за команду из Нью-Йорка с 2019 года. Василевский выступает в составе «Тампы» с 2014 года.