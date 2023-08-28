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05:27, 28 августа 2023Мир

В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену

Конгрессвумен Грин: расследование об импичменте Байдену могут начать в сентябре
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Расследование в рамках процедуры импичмента против американского лидера Джо Байдена могут запустить в сентябре текущего года. Об этом рассказала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в Twitter.

«Доказательств в поддержку расследования в рамках процедуры импичмента так много, что оно должно пройти в сентябре», — уточнила она.

По словам конгрессвумен, в коррупционных действиях семьи политика замешано больше людей, чем только Джо Байден.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте президенту Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

Кроме этого, в мае Марджори Тейлор Грин заявила, что законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США внесут на рассмотрение. По ее словам, с января 2021 года Джо Байден «работает над планомерным уничтожением этой страны [Штатов]».

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    Марина Совина
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