В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену

Конгрессвумен Грин: расследование об импичменте Байдену могут начать в сентябре

Расследование в рамках процедуры импичмента против американского лидера Джо Байдена могут запустить в сентябре текущего года. Об этом рассказала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в Twitter.

«Доказательств в поддержку расследования в рамках процедуры импичмента так много, что оно должно пройти в сентябре», — уточнила она.

По словам конгрессвумен, в коррупционных действиях семьи политика замешано больше людей, чем только Джо Байден.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте президенту Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

Кроме этого, в мае Марджори Тейлор Грин заявила, что законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США внесут на рассмотрение. По ее словам, с января 2021 года Джо Байден «работает над планомерным уничтожением этой страны [Штатов]».