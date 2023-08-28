Описан принцип работы спутниковой связи на Android-смартфонах

SamMobile: спутниковая связь на Android-смартфонах заработает через мессенджер

Компания Google реализует появление спутниковой связи на смартфонах под управлением ОС Android. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на разработчика Нила Рахмуни, который нашел упоминание функции спутниковой связи в бета-версии Android. Специалист отметил, что в коде ОС был описан принцип работы новой опции.

Рахмуни объяснил, что в экстренных ситуациях и в отсутствие сотовой связи пользователи смогут принимать и отправлять текстовые сообщения через спутниковую систему Garmin, который выступит партнером Google. Авторы отметили, что, в свою очередь, Garmin сотрудничает с фирмой Iridium, которая управляет группировкой спутников на околоземной орбите Земли. Коммуникация будет осуществляться через встроенный мессенджер Google Messages.

По информации инсайдеров, новая функция появится вместе с публичным релизом Android 14 и станет доступной более чем в 150 странах мира. Специалисты не стали уточнять стоимость услуги.

Apple оказалась первой компанией, которая массово внедрила функцию спутниковой связи на свои смартфоны. В начале августа стало известно, что опцию Emergency SOS использовали в том числе для борьбы с лесными пожарами.