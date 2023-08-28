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13:28, 28 августа 2023Экономика

Нефтяным компаниям в России начали грозить «ножницы Кудрина»

«Ведомости»: российским нефтяным компаниям начали угрожать «ножницы Кудрина»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Из-за высокой волатильности рубля нефтяные компании впервые за последнее время столкнулись с угрозой «ножниц Кудрина» — финансовой особенности России, возникшей в середине 2000-х годов по инициативе экс-министра финансов Алексея Кудрина. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишут «Ведомости».

Ее смысл в том, что между моментом начисления налогов и их фактической уплатой проходит время. В итоге если рубль резко падает, то сумма платежей экспортеров идет вниз — им нужно продать меньше валюты, чтобы отдать налоги в рублях.

Однако в обратном случае, когда рубль растет, в долларовом выражении отдавать приходится больше. При этом увеличение продаж валюты, необходимой для покупки рублей, дополнительно толкает курс вверх.

Один из собеседников издания согласился с тем, что высокая волатильность рубля сделает эффект «ножниц» более выраженным, однако отметил, что в среднесрочной перспективе особой разницы нет, по итогу выплачена будет адекватная сумма. Хотя в ближайшей перспективе нефтяникам, возможно, придется потратить больше.

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Главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков указал на то, что нынешняя ситуация с «ножницами» отличается от того, что происходило в прошлом. На этот раз компаниям приходится сталкиваться не только с ростом или падением цен на нефть, но и с проблемами в расчетах. Их выручка за сырье может сильно запаздывать, так что в моменте они отдают больше, чем могут себе позволить.

В свою очередь, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что проблема, скорее всего, перенесется на будущий год. В ближайшее время для нефтяных компаний главной угрозой останется изменение демпферного механизма, из-за которого они могут терять по 30-50 миллиардов рублей в месяц на продажах бензина и дизельного топлива.

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    Платон Щукин
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