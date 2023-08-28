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16:03, 28 августа 2023Силовые структуры

Диверсанты пытались поджечь из ракетницы склад с селитрой в российском поселке

В Амурской области диверсанты попытались поджечь из ракетницы склад с селитрой

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Диверсанты в Амурской области попытались поджечь из ракетницы склад селитры.. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источников канала, на днях сотрудники производственной базы одной из местных компаний заметили нескольких подозрительных мужчин около склада с селитрой в поселке Февральск. Диверсанты пытались устроить пожар, однако возгорания не случилось. Мужчинам удалось сбежать.

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Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что на земле остались фрагменты свето-зажигательной ракеты с парашютом. Ведется поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что 14 августа на станции техобслуживания автомобилей в Махачкале произошло возгорание, которое перекинулось на склад, где хранилось 12 тонн аммиачной селитры. От взрыва и последующего пожара пострадали более 100 человек. Еще 35 врачи не смогли спасти.

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    Олеся Мицкевич
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