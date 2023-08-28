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11:37, 28 августа 2023Экономика

В России резко выросли цены на смартфоны

GS Group: за первое полугодие средняя цена на смартфоны в России выросла на 32 %

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За первую половину 2023 года средняя стоимость смартфонов в России поднялась на 32 процента в годовом выражении, составив примерно 25 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

В первую очередь цены растут на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. По словам руководителя центра Александра Суркова, сейчас в страну поставляют более дорогие модели смартфонов, поскольку завозить бюджетные гаджеты не так выгодно. По информации экспертов, в первом полугодии рынок из-за эффекта низкой базы вырос на 42 процента в годовом выражении, до 314 миллиардов рублей. Около трети рынка занимают поставки Apple, 19 процентов — Xiaomi, 16 процентов — Samsung. За ними следуют Realme, Huawei, Honor, Tecno и другие бренды.

Другие эксперты подтверждают тенденцию роста цен на смартфоны в России. Глава Telecom Daily Денис Кусков оценивает подорожание в 5-10 процентов за полгода, а главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов уверен, что со второй половины 2022 года цены на смартфоны среднего класса поднялись на 30 процентов. В «F+ tech | Марвел» добавляют, что с января по август стоимость гаджетов выросла на 5,6 процента. При этом сейчас россияне чаще всего отдают предпочтение недорогим смартфонам, цена которых варьируется от 18 тысяч до 25 тысяч рублей, отмечают в Fintech Lab.

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Причинами подорожания аналитики называют ослабление рубля, а также повышение цен производителями из-за логистики и роста стоимости компонентов. Кроме того, рост цен связан с тем, что в первую половину 2023 года гаджеты приобретались за полную цену, в то время как в прошлом году устройства были закуплены заранее с учетом маркетинговых акций производителей.

На фоне резкого роста цен на смартфоны, ускорившегося из-за падения курса рубля, в стране начали замораживать цены на товарные категории социально значимой техники, в том числе на ноутбуки и смартфоны. Сдерживание цен связано с началом учебного года, которое требует от родителей дополнительных расходов. Спрос на технику уже вырос.

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    Мария Грушко
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