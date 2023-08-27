В России заметили значительный рост спроса на ноутбуки и смартфоны

«Известия»: в России перед учебным годом вырос спрос на ноутбуки и смартфоны

В России увеличился спрос на ноутбуки, смартфоны и оргтехнику. Об этом пишут «Известия».

В частности, в июле и в первые недели августа продажи компьютеров в среднем по стране выросли на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Количество же проданных смартфонов в филиалах одного из операторов мобильной связи увеличилось в два раза.

Основной причиной повышенного спроса в августе ритейлеры называют приближение нового учебного года. Также высокие продажи стали следствием отложенного спроса на гаджеты для детей, еще одним фактором стал рост курса валют.

Ранее стало известно, что в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. Среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air.