Назван срок начала использования Украиной F-16

Министр обороны Резников: Киев может начать использовать F-16 весной 2024 года

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал он.

Резников добавил, что необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. По его словам, это займет около шести месяцев. Глава ведомства подчеркнул, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки F-16.

Перед этим военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал слабое место F-16. Специалист отметил, что эти истребители имеют большую отражающую поверхность.