Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:43, 28 августа 2023Бывший СССР

Назван срок начала использования Украиной F-16

Министр обороны Резников: Киев может начать использовать F-16 весной 2024 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал он.

Резников добавил, что необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. По его словам, это займет около шести месяцев. Глава ведомства подчеркнул, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки F-16.

Перед этим военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал слабое место F-16. Специалист отметил, что эти истребители имеют большую отражающую поверхность.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России. Чего опасается Украина?

    Назван срок начала использования Украиной F-16

    Два аэропорта Москвы приостановили прием и отправку самолетов

    Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей

    Россияне вспомнили подробности доставки на дом продуктов во времена СССР

    Стало известно об отчаянии Польши из-за ненависти к России

    Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

    Доктор Долгов объяснил феномен петли абьюза

    Одержимый молодостью бизнесмен рассказал о необычных оздоровительных процедурах

    Модель снялась в порно под дождем во время урагана и поделилась впечатлениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости