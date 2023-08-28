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20:08, 28 августа 2023Забота о себе

Хирург развеял популярные мифы о пластических операциях

Пластический хирург Зимин рассказал, что делать пластику можно и в летнюю жару

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Делать пластические операции можно и в летнюю жару, рассказал хирург Дмитрий Зимин. В беседе с «Лентой.ру» он развеял популярные мифы о пластике.

Мнение, что из-за жары восстановление после пластической операции затягивается, — пережиток прошлого, уверяет Зимин. «Пластику надо делать, когда удобно именно вам. Когда вы можете выделить время для восстановления после операции и в спокойных условиях пережить процесс реабилитации без ущерба для семьи, работы», — говорит он.

Бывает, пациенты откладывают операции, потому что им кажется, что им будет очень жарко в компрессионном белье. Современное компрессионное белье удобное и комфортное. В нем одинаково жарко как зимой, так и летом. Но есть и преимущества: летом поверх компрессионного белья не надо надевать еще три слоя одежды

Дмитрий Зиминпластический хирург

По словам собеседника «Ленты.ру», главная проблема лета — это не высокая температура, а значительная солнечная активность. Из-за нее для профилактики пигментации в реабилитационный период приходится пользоваться солнцезащитной косметикой.

Никаких сезонных ограничений к проведению пластических операций в летний период нет. Можно сделать операцию в июне, а в августе поехать отдыхать. Можно поступить наоборот: съездить отдохнуть в июне и прооперироваться в июле

Дмитрий Зиминпластический хирург

В то же время Зимин посоветовал не делать сразу несколько операций. «После беседы с пациентом я разделяю по времени виды хирургического вмешательства, — рассказал он. — Сделали, допустим, лицо, потом скорректировали грудь, провели подтяжку живота. Все по отдельности, чтобы меньше травмировать организм».

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По словам Зимина, пластические операции должны взывать у пациентов приятные воспоминания, а не мысли: «И как я все это пережила?»

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    Вера Владзиевская
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