Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:20, 18 июля 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности груди большого размера

Онколог-маммолог Александр Сойнов предупредил, что грудь большого размера вредит здоровью

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Грудь большого размера вредит здоровью, предупредил онколог-маммолог Александр Сойнов. Врач рассказал «Ленте.ру», какими опасностями может обернуться гигантомастия.

Сойнов объяснил, что при гигантомастии молочные железы могут достигать значительных размеров и веса, что приводит к проблемам со здоровьем. У женщин с огромной грудью болят спина, шея, плечи, нарушается осанка.

Основные причины гигантомастии до сих пор неизвестны. Это может быть генетическая предрасположенность (если гигантомастией болела мать или бабушка), лишний вес, изменения гормонального статуса, а также прием некоторых лекарств

Александр Сойновонколог-маммолог

По словам собеседника «Ленты.ру», улучшить качество жизни женщин с большой грудью можно. В некоторых случаях может потребоваться операция — так называемая редукционная маммопластика, при которой удалят часть молочной железы. При этом, прежде чем решиться на операцию, важно обсудить все возможные риски и осложнения с пластическим хирургом.

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020

Если хирургическое лечение не подойдет, существуют более консервативные и безболезненные методы: например, можно, носить более подходящий бюстгальтер, похудеть и укрепить мышцы спины и плеч при помощи физических упражнений.

«Гигантомастия может стать серьезной проблемой для женщины. Однако с помощью правильного лечения и ухода за грудью, можно справиться с этой проблемой и улучшить свое здоровье», — подвел итог онколог-маммолог.

Ранее маммолог Фатима Тамаева рассказала о влиянии занятий спортом на состояние груди. Она пояснила, что занятия спортом помогают снизить риск появления рака груди.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

    Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

    Россиянам назвали бесполезные средства для волос

    Врач предупредил об опасности груди большого размера

    Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

    Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

    Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

    Захарова опровергла информирование России о расследовании по «Северным потокам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости