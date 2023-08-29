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05:00, 29 августа 2023Забота о себе

Врач объяснила тошноту после секса

Гастроэнтеролог Манило: после секса натощак может случиться голодный обморок

Фото: comzeal images / Shutterstock / Fotodom

Резкое головокружение или даже тошнота после секса в большинстве случаев не представляет серьезной опасности для здоровья, объяснила терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог Елена Манило. Ее цитирует «Доктор Питер».

Голова может кружиться из-за переизбытка углекислого газа после обусловленной физической активностью гипервентиляции, отметила врач. «Гипервентиляция способна усиливаться и под воздействием внешних факторов, прежде всего недостатка кислорода в помещении. Если спальню давно не проветривали, то занятия любовью с большой долей вероятности также спровоцируют приступ головной боли», — предупредила она.

Кроме того, головокружение может случиться после несоблюдения питьевого режима или секса натощак, продолжила гастроэнтеролог. «Низкий уровень глюкозы в крови голодного человека и физическая нагрузка могут вызвать головокружение и даже обморок», — сказала Манило.

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Также, по словам врача, во время интимной близости с новым человеком головокружение может начаться из-за выплеска гормона адреналина и прилива крови к органам малого таза. Если головокружение после секса повторяется, это может говорить о скачках артериального давления, нарушениях в работе щитовидной железы и анемии.

Разовое головокружение после секса — не повод бить тревогу. Другое дело, если недомогание преследует вас постоянно. В этом случае есть смысл задуматься о визите к врачу: терапевту, кардиологу или эндокринологу

Елена Манилогастроэнтеролог

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    Александра Лисица
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