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09:33, 29 августа 2023Россия

Бегающий с бидоном на голове медведь напугал россиян и попал на видео

Бегающий с бидоном на голове медведь напугал жителей приморского села Барабаш

Медведь, бегающий с бидоном на голове, напугал жителей села Барабаш Приморского края. Хищник попал на видео, соответствующие кадры с ним опубликовал Telegram-канал «112».

На распространившемся в сети видеоролике видно, как медведь бегает вдоль дороги и пытается избавиться от емкости на голове. Наблюдавшие за этим процессом россияне не стали рисковать и выходить из автомобиля.

Позже выяснилось, что зверя, попавшего в ловушку с бидоном, ищут приморские зоозащитники и инспекторы охотничьего надзора. На данный момент местонахождение медведя неизвестно.

Жителей села Барабаш попросили предоставить еще видео, на которых есть хищник. Это могло бы ускорить его поимку.

26 августа сообщалось, что в Хабаровском крае водитель покормил с рук медведя, проходившего мимо трассы.

Тогда снявшие этот случай очевидцы переживали за автолюбителя. Получив корм и не причинив вреда мужчине, хищник скрылся в лесу.

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    Анна Щербакова
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