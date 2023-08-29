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17:25, 29 августа 2023Путешествия

Европейская авиакомпания ввела чайлдфри-места в самолетах

Авиакомпания Corendon Airlines начала продавать места только для взрослых

Фото: Sportfoto Zink / Daniel Marr / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Турецко-голландская авиакомпания Corendon Airlines начала продавать места только для взрослых. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила на официальном сайте.

Чайлдфри-отсек в передней части самолета будет отгорожен от остальных сидений стенкой и шторой. Там будет 93 места стандартной категории, предназначенные для пассажиров старше 16 лет. Бронирование дополнительной услуги обойдется путешественникам в 45 евро в одну сторону. Более комфортные места с увеличенным пространством для ног будут стоить 100 евро.

Уточняется, что Corendon Airlines введет чайлдфри-зону на маршруте между Амстердамом и карибским островом Кюрасао с ноября 2023 года. В европейской авиакомпании подчеркнули, что стремятся удовлетворить запрос пассажиров, которые хотят путешествовать в спокойной обстановке.

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«Мы также считаем, что это будет удобно родителям, путешествующим с маленькими детьми. Они смогут наслаждаться полетом, не беспокоясь, если их дети будут шуметь», — подчеркнул основатель компании Атилай Услу.

Ранее бывшая стюардесса авиакомпании Emirates назвала необычный способ повысить класс обслуживания в самолете. По ее словам, для этого нужно просто опоздать в аэропорт.

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    Мария Борисова
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