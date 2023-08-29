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13:49, 29 августа 2023Россия

Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

Минобороны заявило о ракетном ударе по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами в районе поселка Дорожное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, возле города Дружковка ДНР уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

17 августа другой эшелон ВСУ с боеприпасами был уничтожен в районе станции Межевая Днепропетровской области. На кадрах, предоставленных Минобороны, видно загоревшийся после атаки российских войск железнодорожный состав, который в результате взрывается.

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    Сергей Истомин
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