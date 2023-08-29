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21:16, 29 августа 2023Силовые структуры

Пропавшая в Москве фигуристка нашлась

Прокуратура: пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева нашлась в кинотеатре

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

16-летнюю спортсменку обнаружили полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В свою очередь, издание Baza выяснило, что фигуристку нашли в торговом центре Crocus City Mall.

О пропаже Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — стало известно ранее 29 августа. Девушка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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    Марина Совина
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