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13:27, 29 августа 2023Спорт

Российская фигуристка-чемпионка пропала в Москве

Российская фигуристка-чемпионка Алина Горбачева пропала в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка и отправилась в парк, но дома не появилась. В данный момент полицейские разыскивают фигуристку.

Вещи спортсменки обнаружили на Покровской набережной. Самой Горбачевой рядом не оказалось. Екатерина Горбачева, мать спортсменки, подтвердила РИА Новости факт ее исчезновения.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.

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    Алексей Гусев
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