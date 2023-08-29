Начато расследование в связи с пропажей в Москве фигуристки Горбачевой

СКР возбудил дело после исчезновения в Москве фигуристки Горбачевой

Поиски пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой попали на видео

Начало событий в новости Поиски пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой попали на видео

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Начато расследование по статье 105 УК РФ.

По данным следствия, вечером 28 августа спортсменка пропала после тренировки на улице Летная. Следователи выясняют обстоятельства ее исчезновения.

К поискам Горбачевой привлекли кинолога со служебной собакой. Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой. Уличная видеокамера сняла, как она идет в сторону парка от «Чкалов-Арены».

Перед пропажей спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.