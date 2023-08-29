Появилось последнее перед исчезновением видео с фигуристкой Горбачевой

Прокуратура Москвы показала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

Начало событий в новости СК начал проверку по факту исчезновения фигуристки Горбачевой

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски российской фигуристки Алины Горбачевой, пропавшей в Москве. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» запись с уличной видеокамеры, на которой видна спортсменка.

На кадрах запечатлена девушка, идущая в сторону парка после выхода с «Чкалов-Арены».

По предварительным данным, 28 августа 16-летняя Горбачева покинула каток и не вернулась домой.

Также проводит доследственную проверку Следственный комитет России.