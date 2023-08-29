Поиски пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой попали на видео

К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой привлечен кинолог с собакой

Появилось последнее перед исчезновением видео с фигуристкой Горбачевой

Начало событий в новости Появилось последнее перед исчезновением видео с фигуристкой Горбачевой

Кинолог со служебной собакой привлечены к поискам пропавшей в Москве фигуристки Алины Горбачевой. Видео публикует Baza.

На кадрах виден пляж на Покровской набережной, где были найдены носки спортсменки. Собаке дали их и она взяла след.

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой. Уличная видеокамера сняла, как она идет в сторону парка после выхода с «Чкалов-Арены».

По предварительным данным, 28 августа 16-летняя Горбачева покинула каток и не вернулась домой.

Также проводит доследственную проверку Следственный комитет России.