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Поиски пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой попали на видео
К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой привлечен кинолог с собакойСюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Начало событий в новости Появилось последнее перед исчезновением видео с фигуристкой Горбачевой
Кинолог со служебной собакой привлечены к поискам пропавшей в Москве фигуристки Алины Горбачевой. Видео публикует Baza.
На кадрах виден пляж на Покровской набережной, где были найдены носки спортсменки. Собаке дали их и она взяла след.
Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой. Уличная видеокамера сняла, как она идет в сторону парка после выхода с «Чкалов-Арены».
По предварительным данным, 28 августа 16-летняя Горбачева покинула каток и не вернулась домой.
Также проводит доследственную проверку Следственный комитет России.