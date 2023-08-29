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15:10, 29 августа 2023Силовые структуры

Поиски пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой попали на видео

К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой привлечен кинолог с собакой
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Начало событий в новости Появилось последнее перед исчезновением видео с фигуристкой Горбачевой

Кинолог со служебной собакой привлечены к поискам пропавшей в Москве фигуристки Алины Горбачевой. Видео публикует Baza.

На кадрах виден пляж на Покровской набережной, где были найдены носки спортсменки. Собаке дали их и она взяла след.

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой. Уличная видеокамера сняла, как она идет в сторону парка после выхода с «Чкалов-Арены».

По предварительным данным, 28 августа 16-летняя Горбачева покинула каток и не вернулась домой. 

Также проводит доследственную проверку Следственный комитет России.

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    Любовь Ширижик
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